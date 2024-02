REGIONALI: UN PIANO STRATEGICO PER LO SPORT, PICCININI METTE ATTORNO A UN TAVOLO TUTTI GLI ATTORI

L’AQUILA – Una tavola rotonda per immaginare un piano strategico dello sport di cui poi farsi protagonista in Regione.

È quella promossa da Alessandro Piccinini, candidato al Consiglio regionale con Fratelli d’Italia, per domani, venerdì 1 marzo nella sede del comitato elettorale in Piazza Duomo all’Aquila.

L’appuntamento è alle ore 18,00 e insieme allo stesso Piccinini, all’ingegnere Marco Cordeschi, all’assessore comunale allo Sport Vito Colonna, al sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, responsabile coordinamento nazionale Autonomie locali di Fratelli d’Italia, e ai senatori Etelwardo Sigismondi e Guido Liris, rispettivamente coordinatore e vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, parteciperà Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia eletto in Abruzzo e componente della commissione Sport della Camera.

L’incontro che sarà moderato da Leonardo Scimia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, segue quello promosso da Piccinini a Scoppito al quale erano intervenuti Federico Mollicone, presidente della commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, ed esperti come Marco Molina, Stefano Ciallella, Angelo Cacchio e Paolo Vaccari focalizzato sui temi dello sport e dell’inclusione in relazione alla città-territorio.

“Stavolta”, spiega Alessandro Piccinini, “vogliamo mettere al centro del confronto l’aspetto infrastrutturale perché, pur nella convinzione che lo sport sia innanzitutto aggregazione e assolva ad un ruolo sociale di straordinaria importanza, capace di far superare qualsiasi barriera, è essenziale investire nell’impiantistica”.

“Turismo, sport e cultura rappresentano la sintesi dell’approccio sistemico ed interdisciplinare del programma del centrodestra che sostiene Marco Marsilio”, fa osservare Piccinini.