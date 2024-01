REGIONALI: VENERDI’ A L’AQUILA PRESENTAZIONE CANDIDATI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

L’AQUILA – In vista delle regionali in programma a marzo in Abruzzo, il Movimento 5 Stelle presenta i candidati della provincia dell’Aquila a sostegno del candidato alla presidenza di Regione Abruzzo Luciano D’Amico.

La conferenza stampa di presentazione si terrà venerdì 2 febbraio, alle ore 10, presso il Palazzetto dei Nobili a L’Aquila.

Parteciperanno il candidato presidente Luciano D’Amico, la senatrice Gabriella Di Girolamo e il coordinatore regionale del M5S Gianluca Castaldi.