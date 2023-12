REGIONALI: VINCENZO DI MARCO CANDIDATO CON CENTROSINISTRA IN LISTA DI D’AMICO

TERAMO – Inizia da Castellalto, il provincia di Teramo, che ha amministrato per dieci anni, la campagna elettorale di Vincenzo Di Marco, candidato consigliere alle prossime regionali del 10 marzo, a sostegno del candidato presidente per il Patto per l’Abruzzo, Luciano D’Amico.

Proprio D’Amico sarà tra gli ospiti giovedì 14 dicembre, dalle ore 20, al ristorante “Cavallino Rosso” in località Petriccione di Castellalto, ma il candidato presidente della coalizione di centrosinistra non sarà l’unica figura istituzionale presente.

L’incontro pubblico sarà soprattutto occasione per i cittadini teramani di poter ascoltare i temi più importanti su cui verterà la campagna elettorale di Vincenzo Di Marco: “dal provare a ridurre la fuga dei più giovani, alla sanità, ai trasporti, al lavoro, solo per citarne alcuni”.

“Diamo il via alla campagna elettorale con il candidato presidente Luciano D’Amico – sottolinea Di Marco – Il cambiamento possibile che proponiamo per l’Abruzzo passa da un programma chiaro che vogliamo portare in Regione. Il mio invito ad essere presenti è rivolto a tutti, per trattare temi regionali e quelli che riguardano in particolar modo la nostra provincia, tra le quattro quella che soffre un po’ di più. Dobbiamo tornare a recitare un ruolo da protagonisti, insieme e in equilibrio con le altre province abruzzesi”.

A fine serata, ci sarà anche un brindisi per scambiarsi gli auguri per le festività. L’incontro è aperto a tutti.