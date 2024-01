REGIONALI: ZAPPALORTO (PD) PRESENTA CANDIDATURA, “RIFERIMENTO IMPORTANTE PER LA PROVINCIA DI CHIETI”

CHIETI – “Ho chiesto a coloro che sono intervenuti di essere qui per raccontare quella che è la loro esperienza, la quotidianità di amministratori locali. Ciascuno di loro rappresenta un luogo o un territorio: dall’area urbana, passando per la Costa dei Trabocchi, e poi il Parco della Majella, la zona industriale e infine il Vastese. Quando mi è stato chiesto di dare la disponibilità nell’intraprendere questa avventura, prima di accettarla ho voluto condividere con questo gruppo il cammino di campagna elettorale. Sono anche orgogliosa di fare un pezzo di cammino insieme a Silvio Paolucci e in tanti luoghi penso di poter dire che rappresenteremo una grande fetta del Partito Democratico”.

Così Chiara Zappalorto che questa mattina al ristorante “Futura”, in piazza san Giustino a Chieti, la presentazione della sua candidatura al Consiglio regionale di nella lista del Partito Democratico, a sostegno di Luciano D’Amico.

Alla presentazione di Zappalorto, attuale assessore all’Ambiente e alla transizione Ecologica, Verde pubblico, Politiche comunitarie, Pari opportunità al Comune di Chieti, sono intervenuti Francesca Buttari, presidente del Consiglio comunale di Francavilla al Mare; Gianni Cordisco, consigliere comunale a Lentella; Tiziana Di Renzo, sindaco di Lama dei Peligni; Diego Ferrara, sindaco di Chieti; Nicola Gialloreto – consigliere comunale di Tollo; Guerriero Giannantonio, consigliere comunale a San Vito Chietino; Edoardo Raimondi, consigliere comunale a Chieti; Stefano Rispoli, assessore a Chieti; Marcello Salerno, sindaco di Ari; Ilenia Tumini, assessore ad Atessa; Emanuela Tascone, consigliera comunale a San Salvo. A presentare la candidata è stato il segretario del Partito Democratico di Chieti, Enrico Iacobitti.

Denominatore comune degli interventi dei tanti amministratori locali che compongono la squadra a sostegno di Chiara Zappalorto la possibilità di avere un “riferimento importante in Regione per la città di Chieti e la sua provincia messa in luce dalla numerosa presenza di donne e uomini a suo sostegno”.

“Ho raccolto la sfida – ha detto Zappalorto – perché quella di Luciano D’Amico è una candidatura che convince per l’altissimo profilo e per la sua ‘forza gentile’: Sono sicura che il 12 marzo noi sorrideremo insieme. Il candidato presidente voglio ricordare che è nato a Torricella Peligna e ha studiato a Chieti ed è quindi fortemente legato alla nostra provincia”.

Tra i temi toccati da Chiara Zappalorto c’è la Sanità “se uno strumento come l’acquisto di un mammografo diventa un evento vuol dire che c’è qualcosa che non va: un diritto fondamentale non può diventare oggetto di campagna elettorale”. Poi il problema del dissesto idrogeologico “che colpisce tutti i nostri comuni perché non ci si è mai presi cura fino in fondo di quello che è il nostro territorio”.

Poi le politiche di genere e il lavoro delle donne con l’auspicio per il territorio teatino “che non esprime un consigliere regionale donna dal 2005: l’ultima del centrosinistra è stata Antonella Bosco eletta a Chieti”.

Altro tema importante è valorizzazione della provincia, “penso alla costa dei trabocchi e al parco della Majella che è un geoparco Unesco. Realtà mai inserite in un sistema integrato di promozione di questo territorio. Penso all’incredibile produzione enogastronomica ma anche al dramma della produzione del vitivinicolo a causa della peronospora che ha abbattuto in alcune zone della provincia di Chieti addirittura l’ottanta per cento del nostro vino”.

Infine, “mi piacerebbe poter sottolineare l’importanza delle aree interne, costruendo insieme a chi le vive, un progetto e una prospettiva per il futuro innescando un meccanismo virtuoso che parta dalle città più grandi. Siamo in cammino e quando si è in squadra si va lontano e si vince”.