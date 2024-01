REGIONALI: TANCREDI, “MI APPELLO A UDC PER FARE LISTA CONDIVISA, MA PRONTI A CORRERE ANCHE DA SOLI”

TERAMO – “Il partito di Noi moderati è pronto in Abruzzo a correre da solo alle elezioni regionali del 10 marzo, con liste competitive in tutte e quattro le province, rinnoviamo però l’appello agli amici dell’Unione di Centro, per poter unire le forze, E lo stesso vale per le forze civiche che si richiamano alla nostra area politica moderata e liberale”.

Nello stesso tempo un cordiale appello e un perentorio aut aut, quello di Paolo Tancredi, ex parlamentare ed ex consigliere regionale, oggi coordinatore regionale di Noi moderati, formazione politica che ha come segretario nazionale l’ex ministro Maurizio Lupi.

In vista delle regionali abruzzesi, ad un mese dalla presentazione delle liste, previste per il 10 febbraio, la costituzione di una lista moderata e centrista all’interno del centrodestra e in appoggio al candidato presidente Marco Marsilio, è ancora un cantiere aperto, visto che non si riesce a sancire una alleanza organica con l’Udc del segretario regionale Enrico di Giuseppantonio e del leader nazionale Lorenzo Cesa. Una coalizione centrista che vede tra gli interessati anche formazioni civiche come Futura dell’ex assessore, ex presidente della Tua, ed ex leghista, Gianfranco Giuliante.

Noi moderati ha dunque rotto gli indugi e ha già messo in campo come candidati il teramano Dodo Di Sabatino, chi avrà l’appoggio di tutta l’area politica di Italia viva che ha sostenuto la candidata sindaco Maria Cristina Marroni, e ancora Marianna Scoccia consigliere regionale uscente, sindaco di Prezza, eletta nel 2019 proprio con l’Udc, moglie dell’ex assessore regionale Andrea Gerosolimo, e ancora Sergio Tedeschi figlio del sindaco di Cerchio Gianfranco Tedeschi, inizialmente dato come candidato nella lista del presidente Marsilio, l’ex assessore comunale di Ortona, Valentino Di Carlo, la funzionaria regionale Gabriella Ragni, più altri nomi che usciranno a breve.

Tiene però a sottolineare Tancredi, “Noi moderati sia a livello nazionale che regionale, ha l’obiettivo dichiarato di federare tutte le forze che si riconoscono nell’area liberale, europeista, di centro e moderata, per costruire una presenza importante e autorevole dentro lo schieramento di centrodestra. Le nostre porte sono dunque aperte sia all’Udc sia alle formazioni civiche, perché l’importante, per portare avanti il nostro progetto politico, è avere maggior peso possibile”.

In caso di alleanza con l’Udc chiarisce a scanso di equivoci Tancredi, “siamo disponibili ovviamente a presentare una lista con il nostro simbolo e quello dell’Unione di centro, stabilendo insieme un nome condiviso”.

In caso contrario chiosa però Tancredi, “siamo assolutamente in grado anche da soli di comporre una lista competitiva in tutti e quattro i collegi provinciali”.