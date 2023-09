REGIONE ABRUZZO: “1.659 GIORNI DI IMPEGNO”, IMPRUDENTE TRACCIA BILANCIO DELLA SUA ATTIVITÀ

L’AQUILA – Nel corso di un incontro pubblico che si terrà domani mercoledì 20 settembre a L’Aquila, presso l’Auditorium del Parco, il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, assessore con delega, tra le altre, all’Agricoltura e all’Ambiente, traccerà un primo bilancio dell’attività amministrativa messa in campo con il governo di centrodestra in questi primi 1659 giorni.

L’evento, al quale parteciperanno il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ed il sottosegretario di Stato al MASAF, Luigi D’Eramo, rappresenta un’occasione di rilievo per presentare, spiegare e valutare le iniziative intraprese, i progressi ottenuti e le sfide affrontate durante gli ultimi 4 anni e mezzo di legislatura.

“Questo evento – dichiara Imprudente – offre alla comunità la possibilità di essere adeguatamente informata e di esprimere opinioni, comprese critiche costruttive, al fine di contribuire alla definizione del futuro delle politiche regionali. Ciò che realmente conta – continua – non sono le parole, le promesse politiche o le dichiarazioni enfatiche, ma piuttosto i risultati concreti ottenuti, corredati da indicatori e dati accuratamente raccolti dai tecnici della Regione Abruzzo. Questi numeri – conclude il vice presidente – ci forniranno una rappresentazione precisa del lavoro svolto dalla nostra amministrazione, dal nostro insediamento sino ad oggi. Essi ci permetteranno di valutare le performance in vari settori, identificando le aree in cui sono stati compiuti miglioramenti significativi e quelle che richiedono un intervento ancor più incisivo”

Durante la manifestazione, saranno analizzati e discussi i risultati ottenuti nei settori di competenza dell’Assessorato e verranno presentate, in maniera dettagliata, le attività svolte, comprese le numerose iniziative messe in campo per lo sviluppo del comparto agricolo, tese alla conservazione delle riserve naturali e, in generale, alla tutela delle risorse ambientali.

I partecipanti avranno, inoltre, l’opportunità di condividere feedback, opinioni e suggerimenti sulle future iniziative da adottare per migliorare ulteriormente il livello di qualità dell’azione amministrativa.