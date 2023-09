REGIONE ABRUZZO: “1659 GIORNI DI IMPEGNO”, IMPRUDENTE TRACCIA BILANCIO DELLA SUA ATTIVITA’

L’AQUILA – “Milleseicentocinquantanove giorni di impegno”: è questo il titolo dell’evento istituzionale promosso dal vice presidente della Giunta regionale abruzzese, Emanuele imprudente, della Lega, che tra le altre detiene le deleghe all’Agricoltura e all’Ambiente, per fare un primo bilancio dell’attività amministrativa messa in campo con il governo di centrodestra in Abruzzo.

L’evento è in programma il 20 settembre prossimo dalle ore 17.30 all’Aquila all’auditorium del Parco. All’appuntamento prenderanno parte tra gli altri il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, e il sottosegretario all’agricoltura, sovranità alimentare e foreste Luigi D’Eramo, coordinatore regionale abruzzese della Lega.

“Andremo al voto la prossima primavera e vogliamo cominciare in anticipo a comunicare nel dettaglio ai cittadini la nostra attività che negli ultimi quattro anni e mezzo ha dato una svolta all’Abruzzo – spiega Imprudente -. E questo nonostante sul suo cammino questo governo regionale si sia trovato a fronteggiare emergenze drammatiche non preventivate come il Covid-19 e il conflitto in Ucraina. Siamo in campo per cogliere il secondo mandato consecutivo, un traguardo storico che non si è mai verificato nella storia della Regione Abruzzo”.