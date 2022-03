REGIONE ABRUZZO, ANTONIO SORGI NUOVO DIRETTORE GENERALE: LA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE

L’AQUILA – In diretta da Palazzo Silone all’Aquila, sede della Giunta regionale, la conferenza stampa di presentazione di Antonio Sorgi, nuovo direttore generale della Regione Abruzzo, in sostituzione della dimissionaria Barbara Morgante.

Parteciperà il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio.

Sorgi, architetto 63enne di Giulianova, già “super direttore” della Giunta di centrodestra guidata da Gianni Chiodi, nonché attuale direttore dell’Adsu Teramo, l’Azienda per il Diritto allo studio universitario, succede a Barbara Morgante, 58 anni, ex ad e presidente di Rfi, che il 28 febbraio scorso ha lasciato l’incarico per il prestigioso ruolo di amministratore di una multinazionale greca leader nella distribuzione del gas.