REGIONE ABRUZZO: AVVIATO ITER LEGGE URBANISTICA. MARCOVECCHIO: “MISURA STRATEGICA PER TERRITORI”

L’AQUILA – Nel corso della seduta odierna della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo presieduta da Manuele Marcovecchio, di Valore Abruzzo, è stato avviato l’iter istruttorio per la “Nuova legge urbanistica sul governo del territorio” presentata dalla Giunta Regionale.

“La norma, attesa da 40 anni, rappresenta una misura strategica per l’intero Abruzzo – commenta il Presidente Marcovecchio a margine dei lavori della Seconda Commissione – . Tra i principi ispiratori e gli obiettivi della nuova legge, che consta di 103 articoli, vi sono la riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e la semplificazione delle procedure, al fine di dotare la nostra Regione di uno strumento di pianificazione moderno e di prospettiva. Dopo aver esaminato il progetto di legge, proseguiremo in modo serrato con le fasi di approfondimento e audizione, per licenziare quanto prima un provvedimento determinante per lo sviluppo ordinato dei nostri territori.”