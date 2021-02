REGIONE ABRUZZO: CIRCOLARE VERI’, PILLOLA ABORTIVA RU486 “PREFERIBILMENTE IN AMBITO OSPEDALIERO”

L’AQUILA – Sotto la forma di “forte raccomandazione” alle quattro Asl abruzzesi, in una circolare a firma dell’assessora alla Sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, e del direttore del dipartimento sanità, Claudio D’Amario, si dispone che “l’interruzione farmacologica di gravidanza con utilizzo di mefipristone e prostaglandine (più nota come pillola Ru486 ndr),sia effettuata preferibilmente in ambito ospedaliero e non presso i consultori familiari”.

Verì ha spiegato che la decisione è stata presa perché le donne dovrebbero essere assistite in ambienti più consoni e dovrebbero ricevere le necessarie informazioni così come previsto nelle indicazioni terapeutiche dei prodotti. In sostanza, le donne alle quali viene somministrato il farmaco dovrebbero poter disporre, nella stessa sede in cui vengono assistete, di strutture mediche adeguate, così da poter far fronte a eventuali effetti collaterali, condizione che per l’assessora Verì non sarebbero garantite nei consultori familiari.

Ad esultare Carolina Profeta, responsabile Dipartimento Pari Opportunità, famiglia e Valori non negoziabili di Fratelli d’Italia.

“A novembre avevo chiesto, personalmente, un incontro con l’Assessore alla Sanità su invito dell’ Associazione Pro Vita e Famiglia, per proporre di diramare una circolare che andasse nel senso opposto alle linee guida del Ministro Speranza che aveva eliminato il ricovero per chi assumeva la RU486. Oggi finalmente la Regione Abruzzo prende atto della nostra proposta che va esattamente nella direzione di applicare l’art 1 della legge 194 e dirama “una forte raccomandazione” alle varie ASL e ai vari consultori affinché l’interruzione farmacologica di gravidanza con utilizzo di mefipristone e prostaglandine sia effettuata preferibilmente in ambito ospedaliero e non presso i consultori familiari”.

“È un primo importante passo nella tutela della vita e della dignità della donna. Dispiace un po’ vedere che nella nota stampa non c’ è rifermento del fatto che la proposta viene da una referente del Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori di Fratelli d’Italia e portavoce per Pescara dell’ associazione Pro Vita e Famiglia, ma non fa niente, a noi interessa il fine che è quello di tutelare la vita umana e la dignità della donna”, protesta Profeta.

