REGIONE ABRUZZO: COFINANZIATI 61 NUOVI AUTOBUS PER 7 MILIONI DI EURO

L’AQUILA – La giunta regionale, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato il Piano di investimento per l’acquisto di autobus destinati al trasporto pubblico locale su gomma.

Previsto il cofinanziamento di 61 autobus nuovi di fabbrica da utilizzare sulle linee del trasporto pubblico locale per un investimento pari a € 7.511.987,00. “Queste risorse finanziarie – ha spiegato Umberto D’Annuntiis, Sottosegretario alla presidenza della giunta regionale con delega ai trasporti – mirano ad incrementare il parco autobus rispettando obiettivi di carattere ambientale e garantendo un uso più efficiente dei mezzi. L’obiettivo è quello di migliorare il trasporto pubblico e mettere a disposizione degli utenti un parco autobus sempre più moderno e funzionale. Nuovi autobus significa meno emissioni inquinanti, più comfort per i viaggiatori, più sicurezza e maggiore efficienza”.

ll CIPE con delibera n. 54/2016, infatti, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 che ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria e provvedere, tra l’altro, alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile. La dotazione finanziaria del piano assegnata alla Regione Abruzzo è pari a 7.680.000,00 a cui si aggiungono € 5.120.000 a titolo di cofinanziamento nella misura del 40% previsto a carico delle aziende di trasporto assegnatarie dei contributi.