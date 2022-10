L’AQUILA – Un solo cambio al vertice, ma per rimpiazzare un pensionamento, con una raffica di bandi e conferme, per altri tre anni, per i sei direttori della Regione Abruzzo in scadenza, da giugno ad settembre scorsi. Segno che la tecnostruttura gode della fiducia della giunta di centrodestra di Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, e dei suoi assessori.

Fa eccezione il dipartimento Risorse, dove l’incarico del direttore Fabrizio Bernardini è scaduto il 18 agosto, ed è stato però prorogato solo fino al prossimo 31 ottobre, “al fine di scongiurare l’interruzione delle attività in corso, di particolare rilevanza”. Questo perché il suo assessore di riferimento, con delega al Personale, Guido Quintino Liris, di Fratelli d’Italia, è stato eletto senatore, e a breve lascerà palazzo Silone, non prima del bilancio. Dunque la conferma dovrà eventualmente arrivare con l’assenso del nuovo assessore.

Va rilevato che i mandati degli attuali direttori avranno una durata superiore, fino a metà 2025, rispetto a quella della legislatura, tenuto conto che si voterà a primavera 2024. E saranno esposti allo spoil system se cambierà amministrazione. Va ricordato a tal proposito che il centrodestra, non senza polemiche interne, ha confermato la burocrazia della gestione del centrosinistra di Luciano D’Alfonso.

Il cambio al vertice è avvenuto al dipartimento Lavoro e Sociale: Renata Durante, teramana, avvocato, ha preso il posto come direttore con una delibera del maggio scorso, di cui da un anno era vicedirettore, di Claudio Di Giampietro, andato in pensione.

Con delibera del 2 maggio scorso, è stata confermata per altri tre anni Emanuela Grimaldi, capodipartimento della presidenza della Giunta e dei rapporti con l’Europa.

Grimaldi è stata nella precedente amministrazione dirigente dell’assessorato regionale alla Sanità, per essere poi nominata all’attuale incarico, nel 2019 dalla giunta di Marco Marsilio, a fine di coprire un posto vacante, mantenuto ad interim dall’allora ex direttore generale, Vincenzo Rivera, ora direttore del Ufficio ricostruzione post sisma 2016.

Ad essere riconfermato anche il direttore del dipartimento Sviluppo Economico – Turismo Germano De Santis, pescarese, con una delibera del luglio di quest’anno, anche lui per i prossimi tre anni, dopo che era stato nominato per la prima volta nell’agosto 2019 dalla giunta Marsilio. Anche lui un pezzo pregiato della burocrazia regionale, direttore regionale della direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, con il centrodestra di Gianni Chiodi, e commissario straordinario di Abruzzo Lavoro, ente strumentale della Regione Abruzzo.

Conferma arrivata a luglio, anche per Elena Sico, a direttore del dipartimento Agricoltura. Sico con la giunta di centrosinistra di Luciano D’Alfonso è stata dirigente del servizio Autorità di gestione Unica FESR-FSE, nel dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa.

Confermata con una delibera del 20 settembre scorso anche dell’architetto Pierpaolo Pescara, alla direzione del Dipartimento Territorio – Ambiente. Pierpaolo Pescara, precedentemente dirigente al Comune di Pescara, era stato nominato da D’Alfonso, nell’aprile 2018 a direttore del dipartimento Opere pubbliche, Governo del territorio e Politiche ambientali, confermato poi da Marsilio l’anno dopo.

C’è poi l’ingegnere Emidio Primavera, confermato anche lui per tre anni, a direttore del dipartimento Infrastrutture e Trasporti, con una delibera di agosto. Anche lui confermato non solo rispetto all’incarico della giunta Marsilio del 2019, ma anche rispetto alla nomina fatta da D’Alfonso, allo stesso dipartimento, nell’aprile 2018.

Per quanto riguarda invece un altro pezzo forte della burocrazia regionale, Claudio D’Amario, il suo incarico di direttore del dipartimento Sanità scade nel 2023, nominato, spuntandola su altri 40 concorrenti, a fine dicembre 2019, raccogliendo il testimone del compianto Roberto Fagnano, scomparso il 29 ottobre di quell’anno.

Nel 2009 e stato alla guida della Asl di Pescara, nominato dalla di centrodestra di Gianni Chiodi e confermato, nel febbraio 2012, per altri 5 anni, dal centrosinistra di Luciano D’Alfonso. Poi però nel 2015 ha lasciato l’incarico anzitempo, per diventare sub commissario per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Campania. Infine a febbraio 2018 è stato nominato direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria, rimanendo a Roma nella cabina di regia dell’emergenza covid fino alla primavera del 2020.

Fresco di nomina, arrivata a marzo di quest’anno, infine il direttore generale Antonio Sorgi, precedentemente a capo dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo, e che ha preso il posto di Barbara Morgante, che lasciato l’incarico dopo due anni e mezzo per assumere il ruolo di ad di una multinazionale greca della distruzione del gas.