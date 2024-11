REGIONE ABRUZZO: COSTANZI DIRETTORE DI “LAVORO E SOCIALE”, MISANTONI DI “INFRASTRUTTURE E TRASPORTI”

L’AQUILA – Si completa il quadro delle nomine dei direttori dei dipartimenti. Con la delibera di giunta di mercoledì, a capo del dipartimento “Lavoro e Sociale”, all’esito del bando è stato scelto l’aquilano Paolo Costanzi, già direttore della Direzione attività amministrativa del Consiglio regionale e commissario dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila. Prenderà il posto dell’attuale direttore, Renata Durante. Suo assessore di riferimento sarà l’aquilano Roberto Santangelo, che la la delega alle Politiche Sociali e alla Formazione Professionale, oltre che alla Istruzione, Ricerca e Università e ai Beni e Attività Culturali e di Spettacolo.

Per quel che riguarda la direzione del dipartimento “Infrastrutture e Trasporti” nominato invece Giancarlo Misantoni, dirigente del Servizio Genio Civile L’Aquila, e ad interim dall’agosto 2023 anche del genio civile di Teramo, commissario regionale del Consorzio di Bonifica Nord Bacino Tronto, Tordino e Vomano, molto stimato dall’assessore regionale ai Trasporti pubblici locali, Mobilità, Lavori pubblici, Difesa del suolo e Infrastrutture, Umberto D’Annuntis, di Fratelli d’Italia e teramano come Misantoni.

Il dipartimento era vacante, ed Emidio Primavera, direttore dal 2019, è stato spostato a dirigente del servizio “Competitività agricoltura”, del dipartimento Agricoltura, con una delibera del 21 ottobre scorso.

Il 7 ottobre è stata nominata direttore del dipartimento “Sanità”, Emanuela Grimaldi, già direttore del dipartimento “Presidenza”, ex dirigente della Asl di Teramo,

Ad essere stati confermati poi il direttore generale Antonio Sorgi, come pure Elena Sico a capo del dipartimento “Agricoltura” e Pierpaolo Pescara, al dipartimento “Ambiente e Territorio”, mentre a luglio al dipartimento “Risorse” è stato nominato direttore ex dirigente del bilancio del Comune dell’Aquila, Fabrizio Giannangeli, a riempire la casella rimasta vacante dopo che Fabrizio Bernardini, che è andato a Roma a ricoprire l’incarico di direttore generale dell’ufficio del commissario per la ricostruzione del sisma del Centro Italia, mantenendo comunque lo status di dirigente della Regione Abruzzo dove è stato capo dipartimento del Bilancio e del Personale.

Per quanto riguarda infine il dipartimento Presidenza, riformata nella sua articolazione, la direzione è ancora vacante, intanto è stato nominato capogabinetto Riccardo Solfanelli, nuova figura fiduciaria di Marsilio.