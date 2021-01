REGIONE ABRUZZO: DOMANI IN CONSIGLIO DEBITI FUORI BILANCIO E RELAZIONE MARSILIO SU CAMPUS ROMITO

L’AQUILA – Il progetto di legge per il “Riconoscimento di debito fuori bilancio, Sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 445/2019”; progetto di legge sul “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per quote annuali 2014, 2015 e 2016 e quota integrativa 2016 dovute dalla Regione Abruzzo al Codemm (Consorzio per la tutela e valorizzazione degli Ecosistemi Montani e Marginali)”. Questi i due provvedimenti all’ordine del giorno del consiglio regionale che si riunisce domani, martedì 26 gennaio, alle ore 11.00, nella Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila.

Il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio riferirà all’Assemblea sul progetto del Campus di ricerca e alta formazione di Niko Romito.

Questi i documenti politici che saranno illustrati: Interpellanza a firma del consigliere Marco Cipolletti (M5S) recante “Contenzioso Sagitta Immobiliare S.r.l./Regione Abruzzo – Risoluzione lite attraverso transazione; interpellanza a firma del consigliere Domenico Pettinari (M5S) recante “Azienda USL Pescara Deliberazione n. 1341 del 29/10/2020 ad oggetto: indizione Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato di C.P.S. – Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (Cat. D) per le esigenze relative all’emergenza COVID-1”; interpellanza a firma del consigliere Francesco Taglieri (M5S) recante: “Avviso pubblico per la funzione di Staff “Ricerca e Innovazione” nella ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti”.

E ancora: interpellanza a firma del consigliere Antonio Blasioli (PD) recante: “Focolaio Covid nel reparto di Ortopedia del Presidio ospedaliero Santo Spirito di Pescara e nei reparti di Oncologia, Medicina e Geriatria e rispetto delle procedure previste dalle ordinanze del Presidente della Giunta regionale”; interpellanza a firma del consigliere Silvio Paolucci (PD) recante: “Mancata assistenza amministrativa Conferenza dei Sindaci ASL 2 Abruzzo”; Interpellanza a firma del consigliere Pierpaolo Pietrucci (PD) recante: “Collegamento ferroviario veloce Ortona-Civitavecchia”.

All’esame della modifica al regolamento regionale n. 3/2007 sulla “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”; altro punto è la Designazione di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”.

In coda all’ordine del giorno è previsto l’esame della Risoluzione a firma del consigliere Antonio Blasioli sulla “Riapertura dell’Abbazia di San Clemente a Casauria”.

Download in PDF©