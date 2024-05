REGIONE ABRUZZO: DOMANI IN PROGRAMMA GIUNTA PER LE ELEZIONI E COMMISSIONE SANITA’

L’AQUILA – Domani, martedì 14 maggio, alle ore 12, si riunirà la Conferenza dei Capigruppo, costituita in Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, per la convalida dei Consiglieri regionali della XII Legislatura.

Alle ore 15 è in programma la seduta della Commissione Sanità nel corso della quale è prevista l’audizione dell’assessore regionale alla Sanità sulla situazione economico finanziaria della gestione sanitaria abruzzese, e le azioni che la Regione intende intraprendere, e sulla possibilità di rimodulazione della Rete Territoriale di Emergenza Urgenza attuata dalla Direzione strategica Asl 02.