REGIONE ABRUZZO, DOMANI SI RIUNISCE LA COMMISSIONE SALUTE; GIOVEDI’ LA COMMISSIONE DI VIGILANZA

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta straordinaria della Commissione Consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” convocata per domani, martedì 19 ottobre 2021, alle ore 15, presso la sala “Spagnoli”.

Sono in programma le seguenti audizioni in merito al riordino della Rete ospedaliera: Magnifico rettore dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara; Sindaco di Teramo; Sindaco di Pescara; Segretario regionale Fp Cgil Abruzzo Molise; Responsabile regionale Fp Cgil Medici Abruzzo Molise; Segretario generale Cisl Fp; Segretario generale Cisl Medici Abruzzo Molise; Consigliere regionale referente Nursingup; Responsabile regionale Usb Abruzzo Molise; Segretario provinciale L’Aquila NurSind; Segretario regionale Fials. Mercoledì 20 ottobre, alle 10.30, si riunirà la commissione Territorio convocata, in seduta straordinaria, per esaminare il provvedimento amministrativo “Richiesta, da parte della Società Tua spa Unipersonale, di acquisizione del ramo d’azienda commerciale su gomma di Sangritana spa. Provvedimenti”; alle ore 11 è in programma la seduta del Consiglio regionale.

Giovedì 21 ottobre, alle 10.30, è convocata la Commissione di Vigilanza con all’ordine del giorno: relazione della Commissione di Vigilanza ex art. 147 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. (red)