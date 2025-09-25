REGIONE ABRUZZO E FORMEZ PA: MARSILIO, “UN’ALLEANZA PER INNOVAZIONE A SVILUPPO”

PESCARA – “Un’amministrazione più moderna, capace di valorizzare le persone, innovare i processi e comunicare meglio con i cittadini”.

È questo l’obiettivo del nuovo Accordo Quadro 2025–2029, sottoscritto, questa mattina, all’Aurum di Pescara, dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dal presidente di Formez PA, Giovanni Anastasi: “Si tratta di un’intesa – si legge in una nota – che guiderà le iniziative di rafforzamento amministrativo e innovazione dei prossimi anni”.

La firma è avvenuta nell’ambito della prima giornata di Abruzzo Economy Summit, giunta alla sua quinta edizione.

“Grazie a questa collaborazione – si legge ancora nella nota -, la Regione Abruzzo potrà contare sul supporto tecnico e organizzativo di Formez PA in cinque ambiti chiave: programmazione e gestione delle risorse europee e nazionali; digitalizzazione e innovazione dei processi; reclutamento, onboarding e valorizzazione del personale; comunicazione delle politiche pubbliche; marketing territoriale e attrattività regionale”.

Le attività saranno sviluppate attraverso progetti concreti e condivisi, coordinati da una Cabina di Regia congiunta, che seguirà passo dopo passo l’avanzamento dei lavori, assicurando coerenza, trasparenza e risultati misurabili.

“Questo accordo – ha sottolineato Marsilio – rappresenta un passo importante per rafforzare la capacità amministrativa, migliorare i servizi e rendere più efficace l’attuazione delle politiche di sviluppo a beneficio di cittadini, imprese e territori”.

A evidenziare il ruolo innovativo della partnership è il presidente di Formez PA, Giovanni Anastasi: “La firma di oggi dell’Accordo Quadro – ha evidenziato – è il riconoscimento di un rapporto consolidato che da tempo esiste tra Formez e Regione Abruzzo. È una grande opportunità – ha concluso – per proseguire un percorso comune fatto di competenza e innovazione”.