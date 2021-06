REGIONE ABRUZZO, GIUNTA APPROVATI INTERVENTI A BACINI SCIISTICI DI OVINDOLI E ROCCA DI MEZZO

L’AQUILA – Si è riunita oggi la giunta regionale, presieduta da Marco Marsilio, per l’approvazione dei seguenti provvedimenti:su proposta del Presidente Marco Marsilio, approvato il secondo addendum al Piano operativo Fondo sviluppo e coesione, per i tre interventi per il completamento infrastrutturale dei bacini sciistici di Ovindoli Monte Magnola, di Rocca di Mezzo con Campo Felice. Si tratta di opere di mobilità, viabilità e parcheggi. Soggetti attuatori degli interventi sono gli stessi enti mentre l’importo complessivo è pari a sei milioni di euro con fondi CIPE.

Su proposta dell’assessore Guido Quintino Liris, approvato il disegno di legge regionale, da trasmettere in consiglio, di modifica della L.R.n.6/1999, su “Norme in materia di tasse automobilistiche regionali”. Si prevede l’esenzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli della giunta e del consiglio, per cui la Regione Abruzzo è soggetto passivo di imposta. Soprattutto, viene consentito di semplificare gli adempimenti in capo ai concessionari autorizzati alla vendita di veicoli, eliminando l’obbligo di compilazione e trasmissione degli elenchi dei veicoli da alienare secondo la previgente normativa.

Assegnati contributi per 140mila euro alle seguenti manifestazioni sportive: al Comune di L’Aquila di € 10.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva di ciclismo, 3^ edizione Bike Marathon –Gran Sasso d’Italia-13.6.2021; al Comune di Alba Adriatica di € 10.000,00 per l’organizzazione dell’evento sportivo “5° Triathlon Olimpico-20.6.2021”; al Comune di Bussi sul Tirino di € 5.000,00 per l’organizzazione della seconda prova del Campionato Italiano di enduro “Abruzzo Enduro Extreme-19/20.6.2021”; al Comune di Ortona di € 15.000,00 per l’organizzazione del Campionato Supermoto “Gran Premio d’Abruzzo 2021-25/27.6.2021”; al Comune di Atri di € 15.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva “Atri Cup 2021; al Comune di Montesilvano di € 25.000,00 per l’organizzazione della Tappa del Campionato Italiano di “Beach Volley 9/11.7.2021”; al Comune di Scanno di € 35.000,00 per l’organizzazione della manifestazione internazionale di Triathlon “X Terra World Tour -17/18.7.2021”; al Comune di Chieti di € 20.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva di Tennis “Open Lazzaroni-10/26.6.2021”; al Comune di Chieti di € 5.000,00 per l’organizzazione del Campionato Nazionale “Libertas Atletica leggera-3e 4 luglio 2021”;

Sempre su proposta dell’assessore Liris approvato il programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi ERP (Edilizia residenziale pubblica) del Comune di Bolognano, per un importo complessivo di €.60.000,00.

Assegnato un contributo al Comune di Roseto degli Abruzzi di € 20.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sportiva di pugilato “Campionati Europei Under 22 M/F- 15/25 giugno 2021″

Approvato lo schema di Accordo di programma quadro tra la Regione Abruzzo, Comune di Montorio al Vomano, Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero per le Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Ministero della salute, relativo all’Area Alto Aterno -Gran Sasso Laga. Sarà l’assessore con delega alle Aree interne, Guido Quintino Liris a sottoscrivere l’accordo mentre il direttore del dipartimento della Presidenza, Emanuela Grimaldi, viene nominata responsabile unico dell’attuazione dell’accordo (RUA).

Approvato anche l’aggiornamento di misure urgenti per il contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro della Giunta regionale elaborati dal datore di lavoro in collaborazione con il medico competente.

Conferiti i seguenti incarichi dirigenziali: a Ilda Coluzzi, dirigente del Servizio “Personale” per il Servizio Autonomo “Controlli e Anticorruzione”, a Pietro De Camillis, ad interim, Servizio “CPI AQ-TE” del Dipartimento Lavoro –Sociale, ad Antonella Gabini, Servizio “Supporto Specialistico all’Agricoltura” – sede Avezzano, presso il Dipartimento Agricoltura.

Su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, costituito formalmente, il consiglio di Amministrazione dell’azienda pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 1 della Provincia di L’Aquila nella seguente composizione: Paolo Federico con funzioni di Presidente, Carla Lettere e Concetta Trecco, quali componenti.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì deliberata l’intesa per il coinvolgimento degli Odontoiatri nella campagna vaccinale anti COVID-19. I contenuti del Protocollo regionale da sottoscrivere sono stati condivisi con i presidenti provinciali CAO (Commissione Albo Odontoiatri) presso gli ordini professionali territoriali dei medici chirurghi e odontoiatri e con il Presidente regionale A.N.D.I. (Associazione Nazionale Dentisti Italiani)

Approvato il documento tecnico relativo al Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) e le Linee guida regionali per la diagnosi e il trattamento della Fibromialgia. In attesa del riconoscimento della sindrome tra le patologie croniche ed invalidanti da parte della Commissione per l’aggiornamento LEA non sono previste al momento specifiche esenzioni per cui si intendono applicabili solo quelle previste dalla normativa DPCM LEA 2017.