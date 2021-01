REGIONE ABRUZZO: IL LEGHISTA ANTONIO MORGANTE NUOVO DIRETTORE GENERALE DELL’ARAP

L’AQUILA – Sarà l’avvocato Antonio Morgante nuovo direttore generale dell’Arap, l’Azienda regionale attività produttive.

Lo ha designato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente con deliberazione di martedì scorso 26 gennaio, come esito alla valutazione comparativa iniziata il 20 dicembre 2020. Presidente dell’Arap è Giuseppe Savini.

Morgante, 49 anni, professionista esperto in materie tributarie e appalti pubblici, attualmente consigliere comunale di Magliano dei Marsi, in provincia dell’Aquila, candidato alle ultime elezioni regionali per la Lega, è stato già dirigente del segretariato generale della presidenza della regione Abruzzo, svolgendo anche il ruolo di capo segreteria del Commissario delegato per la ricostruzione post sisma dell’Aquila, e Ufficiale del corpo della Guardia di Finanza.

L’Arap è un ente centrale per lo sviluppo economico e produttivo della intera regione, riunendo sotto il suo controllo tutti i vecchi consorzi industriali.

L’Azienda svolge inoltre il ruolo di soggetto attuatore per importanti opere pubbliche strategiche regionali (dal porto di Ortona all’invaso del Fucino) e avrà un peso determinante nelle scelte e nelle realizzazioni legate al futuro Recovery Plan.

