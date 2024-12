REGIONE ABRUZZO IN LUTTO: E’ MORTO RICCARDO SOLFANELLI, CAPOGABINETTO DEL PRESIDENTE MARSILIO

L’AQUILA – Un grave lutto ha colpito la Regione Abruzzo: si è spento a causa di brutto male, il 55enne Riccardo Solfanelli, capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale d’Abruzzo.

L’annuncio. affranto, dello stesso presidente Marco Marsilio.

“Con il cuore gonfio di dolore per la perdita di un caro amico e di un formidabile amministratore, piango la scomparsa di Riccardo Solfanelli, Capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale d’Abruzzo. Ha servito e onorato il suo impegno fino all’ultimo minuto, fino all’ultimo alito di vita e briciolo di forze. Un comportamento esemplare, che spero ci darà la forza di superare questa tragedia e perdita immensa. E’ stato un vero privilegio averlo avuto a fianco”.

Solfanelli, commercialista romano, stimato manager pubblico, era stato nominato capogabinetto l’11 settembre scorso, ed era stato già capo di gabinetto dell’ex vice sindaco di Roma Sveva Belviso, ai tempi dell’esecutivo di centrodestra di Gianni Alemanno.

A seguire il messaggio di cordoglio del capogruppo di Fratelli d’Italia Massimo Verrecchia, il quale ricorda con queste parole Solfanelli:

“Con commozione e profonda tristezza veniamo a conoscenza della prematura scomparsa di Riccardo Solfanelli. La sua abnegazione al dovere e il fervente impegno come capo di Gabinetto della presidenza della Giunta regionale, lasciano un segno indelebile. Abbiamo apprezzato le sue qualità umane e professionali in un ruolo a me caro, già ricoperto in precedenza, carico di responsabilità. A titolo personale e a nome dell’intero gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, esprimo le più sentite condoglianze, stringendomi al dolore della famiglia“.

Anche i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa hanno voluto ricordare il collaboratore del Presidente Marsilio:

“E’ con profondo dolore che apprendiamo della scomparsa di Riccardo Solfanelli, capo di Gabinetto della presidenza della Giunta regionale d’Abruzzo. La sua dedizione al lavoro e il suo instancabile impegno sono stati un esempio per tutti noi. Lo ricorderemo per la sua grande capacità di servire il bene comune fino all’ultimo minuto di vita, donando ogni energia al suo ruolo. In questo momento di dolore i pensieri di tutti noi sono con la sua famiglia e i suoi cari”.

E’ stata annullata la conferenza stampa dell’assessore regionale alla Cultura, Roberto Santangelo, per la presentazione del calendario dell’iniziativa “Verso il Giubileo” che si terrà dal 16 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025.

L’Assessore Santangelo, insieme alla Giunta regionale, esprime il proprio cordoglio e si unisce al dolore della famiglia e dei colleghi per questa perdita.