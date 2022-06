REGIONE ABRUZZO: INTROITI VENDITA COVALPA, SCONTRO TRA SINDACO AIELLI E ANGELOSANTE SU UTILIZZO

AVEZZANO – Nella vendita del Covalpa, industria che si trova sul territorio di Celano e dell’investimento di quello che se ne ricaverà da parte della Regione, è in corso un vero e proprio scontro politico tra i Sindaci Marsicani e gli esponenti della Regione, in primis tra il primo Cittadino di Aielli, Enzo Di Natale, e l’ex sindaco di Ovindoli, e consigliere regionale di Valore Abruzzo, Simone Angelosante.

Aveva detto Angelosante: “Comunico che su mia proposta. nell’odierna riunione dei capigruppo di maggioranza, è stato deciso di ritirare l’emendamento finanziario che prevedeva l’utilizzo dei fondi relativi alla prossima vendita del Covalpa per 7 milioni e 125 mila euro. La mia proposta è stata quella di una pausa di riflessione con una attenta valutazione sull’uso di tali fondi in considerazione delle tante emergenze dell’area fucense che meritano di essere affrontate con una capienza finanziaria adeguata. Gli interventi potranno essere celermente programmati ascoltando i sindaci ed i portatori di interessi nella zona fucense dove è situato il Covalpa”.

Tuona a sua volta Di Natale: “I soldi che verranno ricavati dalla vendita del Covalpa dovranno essere reinvestiti nella Marsica”, ha tuonato Di Natale, “ il Consigliere Regionale Angelosante ha spiegato che tali introiti non verranno tolti dal territorio, ma nello stesso tempo ha spiegato che oltre due milioni verranno dati in prestito alla Regione per rispondere ad un bando che guarda caso ne beneficerà la zona costiera. Stranamente -, aggiunge ancora Di Natale, -, le partite di giro fanno sempre lo stesso circuito e cioè dalla Marsica alla costa e mai il contrario. Un fatto che avviene ormai da tanti troppi anni, un modo di gestire il territorio regionale da parte dell’ Istituzione che a me e agli altri Sindaci del territorio non sta bene”.