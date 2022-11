REGIONE ABRUZZO: L’ EMICICLO OSPITERÀ IL PREMIO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE

L’AQUILA – Sarà l’Aquila ad ospitare la 20° edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), la competizione tra startup più importante d’Italia, in cui si sfidano i 67 progetti innovativi che hanno superato la selezione delle StartCup, i concorsi regionali collegati alle Università italiane e agli Enti di Ricerca Pubblici associati a PNICube.

Alla Finale nazionale accedono infatti i migliori progetti di impresa hi-tech nati dalla ricerca di 53 atenei e incubatori universitari in 16 regioni d’Italia.

E quest’anno, oltre al titolo di vincitore assoluto e ai 4 premi settoriali, i finalisti si contenderanno il Premio Green&Blue per i progetti imprenditoriali che provano a contrastare l’emergenza climatica.

Promosso da PNICube, il PNI quest’anno è organizzato dall’Università degli Studi dell’Aquila in collaborazione con il Gran Sasso Science Institute (GSSI) e l’Associazione Innovalley, grazie al sostegno di Regione Abruzzo e del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, con la main partnership del Gruppo Iren e la main sponsorship del Gruppo Intesa Sanpaolo, GEDI e Prysmian.

“E’ motivo d’orgoglio per la nostra regione e per il Consiglio regionale ospitare il Premio Nazionale per l’Innovazione che rappresenta il massimo evento nell’ambito dell’innovazione e nell’incubazione di nuovi talenti e startup in Italia. – ha dichiarato Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo – L’Abruzzo vuole cogliere le sfide di un mondo del lavoro in continua evoluzione accogliendo la fase finale dei migliori progetti che gli atenei d’Italia propongono nel campo dell’innovazione tecnologica facendo da ponte tra università ed imprese”.

Il PNI 2022 si svolgerà nel Palazzo dell’Emiciclo di L’Aquila, in presenza, nelle giornate 1 e 2 dicembre 2022.

Durante la prima giornata di Innovation Expo startup & spinoff (9:30-18:30) aziende, investitori e “open innovator” potranno accedere agli stand dei migliori progetti d’impresa hi-tech italiani, con i quali sarà poi possibile approfondire opportunità di business.

Il 2 dicembre (9:30-13:30), invece, andrà in scena – anche in streaming – la sfida finale e la cerimonia di premiazione.

I 67 finalisti provenienti da tutta Italia si contenderanno 4 premi settoriali di 25.000 euro ciascuno – IREN Cleantech & Energy, ICT, Industrial e Life Sciences-MEDTech – e il titolo di vincitore assoluto del PNI 2022, che garantirà all’istituzione accademica di provenienza la Coppa Campioni PNI.