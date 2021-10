REGIONE ABRUZZO, LA SETTIMANA POLITICA ALL’EMICILO

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre la seduta della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” convocata per domani, martedì 5 ottobre, alle ore 13, per esaminare il provvedimento amministrativo relativo alla “Richiesta, da parte della Società Tua, di acquisizione del ramo d’azienda commerciale su gomma di Sangritana” con le audizioni del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, del Direttore del Dipartimento DPE Infrastrutture – Trasporti della Regione Abruzzo e del Presidente della Tua. Alle 15 tornerà a riunirsi la Commissione Sanità per proseguire le audizioni in merito al riordino della Rete ospedaliera. Sono stati convocati: i Magnifici Rettori delle Università dell’Aquila e di Chieti-Pescara; i Direttori generali delle ASL di Avezzano, L’Aquila e Sulmona, di Pescara, di Teramo e di Lanciano, Vasto, Chieti. Per mercoledì 6 ottobre 2021, alle ore 11, è convocata la seduta del Consiglio regionale. Giovedì 7 ottobre, alle ore 10, è in programma la Commissione di Vigilanza.

L’incontro si aprirà con la presentazione della relazione sull’attività della Commissione per poi passare alla discussione sul servizio di continuità assistenziale nei Comuni del Vastese interno. Saranno auditi: Claudio D’Amario, direttore Dipartimento sanità; Thomas Schael, direttore generale ASL 2; Angelo Muraglia, direttore sanitario Asl 2; l’assessore regionale alla Sanità; i sindaci di Carunchio, Celenza sul Trigno, Palmoli e Gissi. (red)