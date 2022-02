REGIONE ABRUZZO, LASCIA DG MORGANTE: E’ CORSA ALLA SUCCESSIONE, IN LIZZA GRIMALDI E BERNARDINI

L’AQUILA – Lascia l’incarico di direttore generale della Regione Abruzzo Barbara Morgante, 58 anni, ex ad e presidente di Rfi.

Secondo quanto si è appreso, la manager livornese, originaria di Chieti, assumerà il prestigioso incarico di amministratore di una multinazionale greca leader nella distribuzione del gas.

Morgante, valente e stimato manager a livello nazionale, non sarebbe stata apprezzata abbastanza in seno alla struttura regionale, questo uno dei motivi alla base del divorzio che comunque è avvenuto in larghissima parte in virtù dell’importante nuovo incarico.

Al sesto piano di Palazzo Silone, sede della Giunta regionale all’Aquila, si è aperta una vera e propria guerra di successione.

Stando ad alcune attendibili indiscrezioni, a giocarsi l’ambita poltrona sarebbero Emanuela Grimaldi, 47 anni, direttore del Dipartimento della presidenza della Giunta e dei rapporti con l’Europa, arrivata con l’attuale giunta centrodestra dalla Asl di Teramo; e Fabrizio Bernardini, 50 anni, direttore del Dipartimento Risorse e personale, arrivato in Regione dalla Provincia di Pescara chiamato nella precedente legislatura dell’ex governatore, Luciano D’Alfonso, ora senatore del Pd, e confermato dall’attuale esecutivo guidato da Marco Marsilio, FdI.

Ma ci sarebbe anche una terza soluzione: infatti da Roma potrebbe arrivare un alto dirigente, gradito a Marsilio e FdI, che potrebbe portare una ventata organizzativa e professionale innovativa insieme ad una nuova spinta nella macchina amministrativa regionale, non sempre all’altezza della situazione anche per stessa ammissione del governatore che in passato ha redarguito mettendo nero su bianco la sua insoddisfazione sull’operato di alcuni Dipartimenti.