REGIONE ABRUZZO: LEONARDO D’ADDAZIO PROCLAMATO CONSIGLIERE AL POSTO DI DEPUTATO TESTA

L’AQUILA – La Giunta per le elezioni del Consiglio regionale dell’Abruzzo, riunita questa mattina, ha accertato il nome del candidato che sarà proclamato eletto a seguito delle dimissioni del consigliere regionale Guerino Testa. Il nuovo componente dell’Assemblea legislativa d’Abruzzo sarà Leonardo D’Addazio, secondo candidato non eletto nella lista circoscrizionale di Pescara, del partito di Fratelli d’Italia. Il primo non eletto era il dott. Sabatino Trotta, morto nel 2021. La proclamazione ufficiale del nuovo Consigliere regionale è avvenuta oggi nel corso della seduta dell’Ufficio di Presidenza