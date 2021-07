REGIONE ABRUZZO: MARCOZZI, “CAOS NELLA MAGGIORANZA, STALLO ALLA MESSICANA IN I COMMISSIONE”

L’AQUILA – “Conclusa la fase emergenziale della pandemia, durante la quale le opposizioni hanno fattivamente aiutato il Governo regionale a gestire le difficoltà e a correggere gli errori gravi nelle leggi presentate dalla maggioranza, la Regione torna nel caos. Nella I Commissione Bilancio stiamo vivendo da giorni una fase di “stallo alla messicana”, una vera e propria paralisi dovuta alla disorganizzazione dei lavori, tra pretese confliggenti all’interno della stessa maggioranza, mancanza di programmazione, mancanza di coperture addirittura per gli interventi approvati a dicembre in legge di bilancio”.

Così il capogruppo del Movimento 5 stelle, Sara Marcozzi.

La pentastellata parla di “una Regione allo sbando che da due anni non ha guardato alle priorità degli abruzzesi, pensiamo ai milioni di euro destinati al Napoli Calcio, e che ora si trova nella triste condizione di “non avere i soldi” per gli interventi che davvero servono alle imprese, ai malati, agli abruzzesi. Insomma la guida Fratelli d’Italia, che dai banchi dell’opposizione guadagna larghi consensi, una volta al Governo guadagna solo brutte figure in danno dei cittadini”.