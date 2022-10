REGIONE ABRUZZO: MARSILIO PRESENTA PROGETTO LEGGE ELETTORALE

PESCARA – Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, di Fdi, ha presentato come unico firmatario, una proposta di riforma delle legge elettorale abruzzese.

Tra le novità più evidenti il collegio unico regionale al posto degli attuali quattro provinciali, la tripla preferenza e l’ingresso in Consiglio regionale del candidato alla presidenza della coalizione che elegge almeno due consiglieri.

Ora il PdL deve cominciare l’iter in commissione per poi approdare in aula. È previsto un percorso ordinario. In Abruzzo si vota nella primavera del 2024.

Sulla questione si prevedono roventi polemiche, soprattutto sul piano territoriale tra i rappresentanti delle aree interne e la costa.