REGIONE ABRUZZO: MARSILIO REVOCA INCARICO ASSESSORE FEBBO, CONSUMATA “VENDETTA” LEGA

L’AQUILA – Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, ha firmato questa mattina il decreto con il quale ha rimosso dall’incarico l’assessore Mauro Febbo di Forza Italia, assumendo temporaneamente le deleghe a lui attribuite, quelle pesantissime delle Attività produttive, Turismo e Cultura.

Il presidente Marsilio, si legge nella stringata nota, “ha ringraziato Mauro Febbo per l’ottimo lavoro svolto e la collaborazione dimostrata in ogni momento, certo che saprà assicurare il suo contributo all’azione di governo dai banchi della maggioranza in Consiglio regionale”.

La decisione che ora rischia di minare la stabilità della maggioranza di centrodestra in Regione, è l’esito dell’intesa siglata ieri tra il presidente e la Lega, capitanata dal deputato e segretario regionale, Luigi d’Eramo.

Una resa dei conti che i salviniani, azionisti di maggioranza della coalizione al governo dal febbraio dello scorso anno, nei confronti dell’assessore regionale azzurro, “reo” di aver spaccato, insieme al gruppo comunale uscente di Fi il centrodestra e di aver appoggiato al primo turno delle elezioni di Chieti, dove era candidato il leghista Fabrizio Di Stefano, una lista civica trasversale guidata da Bruno Di Iorio, appoggiato anche da esponenti di centrosinistra. Frattura che hanno accusato i salviniani è stato il vero motivo della sconfitta di Di Stefano, e del clamoroso recupero al secondo turno del candidato del centrosinistra, Diego Ferrara.

Il governatore abruzzese, Marsilio, ha ceduto ceduto alla richiesta, formulata per la seconda volta ieri, dopo la mozione firmata da consiglieri ed assessori due settimane fa.

Al posto di Febbo potrebbe ora entrare ora in giunta Umberto D’Annuntiis, sottosegretario alla presidenza della Giunta con delega ai Trasporti ed uomo vicino a Marsilio tanto che nei mesi scorsi si è parlato, con insistenza, di un suo passaggio a Fdi.

Con Febbo di nuovo in consiglio regionale andrebbe a casa Daniele D’Amario, forzista di Chieti, che è subentrato al posto dell’uomo forte della politica teatina, come permette la legge elettorale.

Il posto di D’Annuntiis sarebbe preso dal capogruppo della Lega, Pietro Quaresimale, ex sindaco di Campli, che scalpita da mesi per avere un ruolo nell’esecutivo abruzzese.

A guidare i consiglieri regionali salviniani sarebbe l’ex consigliere di centrodestra Emiliano Di Matteo, ora vice capogruppo. La lega ha poi fatto quadrato intorno all’assessore esterno al Lavoro e Sociale, Piero Fioretti, di cui è stata chiesta la testa per compensare la cacciata di Febbo.

Passaggio che rischia di non essere indolore: la maggioranza, dopo la perdita di Marianna Scoccia, eletta nell’Udc e passata alla opposizione, ha 17 consiglieri, 10 dei quali della Lega, contro i 14 delle minoranze.

Anche con il passaggio del solo Febbo all’opposizione – evenienza da lui minacciata più volte in risposta ai durissimi attacchi di D’Eramo – la maggioranza avrebbe un solo voto di vantaggio, e questo determinerà serissimi problemi di governabilità visto il risicatissimo margine.

Download in PDF©