REGIONE ABRUZZO, SETTIMANA POLITICA ALL’EMICICLO: GLI APPUNTAMENTI DELLA SESSIONE BILANCIO

L’AQUILA – Questa settimana si apre la sessione di bilancio del Consiglio regionale dell’Abruzzo. Il primo appuntamento utile all’esame dei documenti finanziari che disegneranno il futuro della Regione nei prossimi due anni è fissato per domani, martedì 21 dicembre, alle ore 10.

Si riuniranno, infatti, le cinque Commissioni consiliari per dare inizio all’iter di approvazione dei progetti di legge: “Assestamento Bilancio di previsione 2021-2023” e “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti”.

Secondo il calendario dei lavori si proseguirà mercoledì 22 dicembre, per l’esame dei documenti contabili: ore 10, Commissione Bilancio per audizione rappresentanti Società civile; ore 15 Commissione Bilancio per audizione Assessori regionali. Giovedì 23 dicembre, si prevede di acquisire i pareri consultivi di tutte le Commissioni. Il parere finale sui documenti di bilancio, che traghetterà il progetto in Aula, è previsto per lunedì 27 dicembre e spetterà alla Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”.

Martedì 28 dicembre alle ore 10, è prevista la seduta del Consiglio regionale per l’esame dei seguenti argomenti: “Legge Assestamento Bilancio di previsione 2021-2023”; “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti”; “Delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica (art. 83 Cost.)”.

Alle ore 15 e, comunque, a seguire la precedente seduta, si aprirà il Consiglio per l’esame dei documenti contabili: Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR); Nota di aggiornamento al DEFR; Legge di stabilità; Bilancio di previsione 2022-2024″. I lavori consiliari potrebbero proseguire mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre 2021 con chiusura entro le ore 24.