REGIONE ABRUZZO: SI CHIUDE CONTENZIOSO SU CONTI 2018, 2019, 2020

L’AQUILA – Si chiude il contenzioso sui rendiconti della Regione Abruzzo 2018, 2019 e 2020.

La Corte Costituzionale ha preso atto della loro piena legittimità e il ragioniere generale dello Stato ha dichiarato chiuso il contenzioso.

“Anni di conti non in regola ritrovano il giusto percorso grazie al confronto tra Stato e Regione. Parola fine, quindi, sulla lunga vicenda legata ai rendiconti 2018, 2019 e 2020 della Regione Abruzzo che il centrosinistra aveva lasciato in sospeso. L’importante lavoro svolto in questi ultimi anni dal governo regionale ha fatto sì che la Corte Costituzionale prendesse atto della loro piena legittimità e il ragioniere generale dello Stato dichiarasse la cessazione del contendere”, afferma il presidente Marco Marsilio nel dare la notizia.

“Un passaggio che era atteso ma che comunque dà soddisfazione al lavoro che la Regione Abruzzo ha compiuto in questi anni al fine di riportare la correttezza nella contabilità dopo aver trovato una situazione complessa e disordinata lasciataci in eredità. Oltre a garantire la correttezza dei conti del passato abbiamo messo in fila la contabilità corrente”.

“Abbiamo così cancellato quella immagine di ‘regione canaglia’ attraverso un certosino lavoro che ci era stato riconosciuto dalla Corte dei Conti. Voglio ringraziare il MEF per la leale e costruttiva collaborazione avuta per chiudere la vicenda senza ricorrere in giudizio”, conclude.

