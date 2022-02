REGIONE ABRUZZO: ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO PER DIRETTORE GENERALE BARBARA MORGANTE

L’AQUILA – Il presidente della Regione Marco Marsilio oggi ha voluto salutare e ringraziare personalmente il Direttore Generale Barbara Morgante, in occasione del suo ultimo giorno di servizio.

“Barbara Morgante, in questi due anni e mezzo di servizio, ha arricchito l’Abruzzo delle sue competenze, della sua professionalità e, non ultimo, della sua umanità. Le faccio gli auguri dal profondo del cuore per la sua nuova avventura manageriale, sapendo di poter continuare a contare sul suo consiglio a supporto della Regione.

Grazie alle sue doti e alla dedizione che sta mostrando in maniera esemplare fino all’ultimo minuto, i dirigenti e i quadri dell’amministrazione regionale e delle società controllate hanno potuto misurarsi e crescere insieme a uno dei migliori top manager italiani. Preziosissimo, e difficile da sostituire, il suo contributo per far crescere il ruolo dell’Abruzzo nelle politiche per le infrastrutture strategiche, soprattutto ferroviarie.

Avevamo investito molto sulla sua persona per queste ragioni, e ritingo che siamo stati ben ripagati. Siamo consapevoli che, purtroppo, la Pubblica Amministrazione è molto poco competitiva rispetto al settore privato nel motivare e gratificare i propri dirigenti apicali. Per questa ragione, a Barbara Morgante va un ringraziamento doppio per aver accertato questa sfida e per averlo fatto con tutta l’energia e l’entusiasmo possibile.”