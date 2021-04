REGIONE: PUBBLICATO ELENCO BENEFICIARI FONDI BANDO SPORT IN ABRUZZO

REGIONE – E’ stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) la graduatoria dell’avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 alle Associazioni e alle Società sportive dilettantistiche “Sport in Abruzzo”

Ecco il link all’elenco ammessi:

https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-fondo-perduto-associazioni-e-societ%C3%A0-sportive-dilettantistiche-graduatorie