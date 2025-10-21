REGIONE: AL NEO DIRIGENTE RIVERA L’INCARICO AD INTERIM DI DIRETTORE DELL’USR SISMA 2016

L’AQUILA – Il neo dirigente aquilano Vincenzo Rivera si “riprende” l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo.

La Giunta regionale presieduta da Marco Marsilio, di FdI, infatti, gli ha conferito oggi l’incarico ad interim di direttore dell’Ufficio.

Il manager, diventato dirigente della Regione da poche settimane, dal 2018 era a capo dell’Ufficio speciale per la ricostruzione da dirigente esterno, come in tutti i suoi precedenti impegni pubblici: dopo aver vinto il concorso bandito dalla Regione in seguito alla direttiva nazionale tesa alla stabilizzazione dei responsabili degli uffici speciali che non sono dirigenti di ruolo, aveva dato le dimissioni dall’Usr andando a lavorare in Regione dopo l’assegnazione al Dipartimento Ambiente e Territorio.

Un ruolo, rimasto vacante, che adesso tronerà a ricoprire ad interim da dirigente.