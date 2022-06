REGIONE: AL VIA PROGRESSIONI VERTICALI PERSONALE DOPO OK DELLA GIUNTA AL DISCIPLINARE

L’AQUILA – La Giunta regionale dell’Abruzzo, su proposta dell’assessore al Bilancio e al Personale Guido Liris, ha approvato il Disciplinare recante disposizioni per l’espletamento delle procedure selettive per la progressione tra categorie riservate al personale di ruolo, denominate anche progressioni verticali.

Il provvedimento prevede distinte procedure selettive per la progressione dalla Cat. A alla Cat. B1, dalla Cat. B1 alla Cat. B3, dalla Cat. B3 alla Cat. C, e dalla Cat. C alla cat. D.

Le procedure selettive saranno svolte per titoli ed esami per un totale di 60 unità.

“Diamo avvio ad un atteso processo di valorizzazione delle professionalità interne, nell’ambito del rafforzamento della macchina amministrativa”, ha commentato l’assessore Liris.