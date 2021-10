REGIONE: AL VIA TAVOLO REGIONALE SULL’IDROGENO, CAMPITELLI, “TANTI PROGETTI GIA’ IN CAMPO”

PESCARA – Si è riunito, nella sede di Pescara del Consiglio regionale d’Abruzzo, il primo tavolo regionale (permanente) dedicato all’idrogeno. Il tavolo è coordinato dall’assessore regionale all’Energia Nicola Campitelli.

Hanno partecipato, oltre ai direttori e delegati dei Dipartimenti regionali della Presidenza, dello Sviluppo Economico-Turismo, Territorio-Ambiente e Infrastrutture-Trasporti, il direttore dell’azienda Tua, il presidente dell’Arap e i rappresentanti delle Università abruzzesi.

Il Tavolo sull’idrogeno è stato istituito dalla Giunta regionale con delibera del 9 luglio scorso.

L’obiettivo è “incrementare la competitività nel campo della produzione e utilizzo dell’idrogeno e coordinare e integrare le diverse politiche settoriali – ha osservato l’assessore Campitelli – al fine di accelerare la decarbonizzazione, la transizione energetica e il traguardo delle zero emissioni al 2050”.

Al tavolo prenderanno parte anche enti locali, regionali e nazionali, in base alle specifiche tematiche e questioni che via via saranno individuate nell’ordine del giorno. Il tavolo si inserisce nella strategia partecipata della Regione Abruzzo che, secondo un approccio bottom-up, prevede il coinvolgimento attivo degli stakeholder in tutte le politiche e iniziative regionali.

“Il governo regionale ha puntato sull’idrogeno per accelerare la decarbonizzazione e la transizione energetica – ha aggiunto Campitelli – e mira a rendere l’Abruzzo protagonista assoluto nella diffusione e implementazione della nuova tecnologia. Lo dimostrano i numerosi progetti avviati dalla Regione, dal LIFE3H al progetto idrometano. Vogliamo raggiungere gli obiettivi della transizione ecologica e stiamo mettendo in campo strategie di sviluppo sostenibile basate su un modello partecipativo”.

Al termine dei lavori del tavolo è stato redatto un cronoprogramma: la realizzazione dell’inventario dei progetti regionali sul tema e l’individuazione puntuale dei referenti che presidieranno i tavoli regionali, nazionali ed europei in stretto coordinamento.