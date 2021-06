REGIONE: APPROVATO PROGETTO FUSIONE PER L’INCORPORAZIONE DI ABRUZZO SVILUPPO NELLA FIRA

PESCARA – Il Consiglio di Amministrazione della Finanziaria Regionale Abruzzese ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo in Fi.R.A., entrambe società in house providing della Regione Abruzzo. Esprime soddisfazione il presidente di Fira Giacomo D’Ignazio: “Si tratta di un risultato straordinario che porterà questa società ad essere unico punto di riferimento per lo sviluppo economico della regione Abruzzo e per le imprese. Le risorse e le capacità peculiari di Fira e Abruzzo Sviluppo potranno così integrarsi ed essere messe a disposizione per il nostro territorio. Ringrazio i consiglieri Consuelo Di Martino, Antonio Paraninfi e tutto il collegio sindacale per aver siglato questo complesso progetto e altrettanti ringraziamenti vanno al presidente di Abruzzo Sviluppo Stefano Cianciotta e al suo CdA per la collaborazione in questo cammino che ha portato all’incorporazione”. Nei prossimi giorni si terranno le assemblee straordinarie delle due società con il socio unico per sancire l’approvazione dell’atto di fusione.

Inoltre, l’Assemblea dei Soci di Abruzzo Sviluppo, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, oggi pomeriggio ha approvato il Bilancio d’esercizio 2020 con un utile di 9.374 euro. Il CdA della in house regionale, presieduto da Stefano Cianciotta, con Nicoletta Salvatore (vicepresidente) e Gabriele Astolfi (consigliere), ha concluso il primo anno di mandato confermando la tendenza positiva degli ultimi anni.

Inoltre, l’attuale CdA si è fatto carico di portare avanti il progetto di fusione per incorporazione con Fira, la Finanziaria regionale. Immediatamente dopo l’Assemblea dei Soci che ha approvato Bilancio il d’Esercizio 2020, si è riunito infatti anche il Consiglio di Amministrazione che ha approvato il Progetto di fusione redatto in meno di cinque mesi. ù

“Ho apprezzato particolarmente il dinamismo con il quale questo Consiglio di Amministrazione ha operato per ridare centralità all’Agenzia di Sviluppo. La realizzazione di un’unica Società tra Fira e Abruzzo Sviluppo, poi, è un risultato molto importante – ha commentato il presidente Marsilio – perché segna una nuova fase nella interlocuzione con il sistema economico regionale. Non era un risultato affatto scontato e dà merito all’impegno delle due Società”. “Siamo riusciti a concludere il progetto di fusione per incorporazione nei tempi indicati dal Socio Unico Regione Abruzzo – , ha osservato Cianciotta – E lo abbiamo fatto non solo nell’anno della pandemia, ma anche nell’anno del cambio di governance in entrambe le Società, misurandoci con nuove sfide, ma anche con la necessità di imprimere un’accelerazione a quelli che saranno gli assi di sviluppo del Piano nuovo industriale, che sarà il primo atto sul quale sarà chiamato ad esprimersi il Consiglio di Amministrazione della nuova Società”. “Da parte nostra – ha aggiunto Cianciotta – in questi 11 mesi di gestione abbiamo già messo le basi per importanti progetti di sviluppo: dalle partnership con il mondo accademico, alle fattive interlocuzioni con il sistema associativo e industriale abruzzese”.