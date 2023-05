L’AQUILA – I sei assessori regionali potranno d’ora in avanti collegarsi in smart working, partecipando da remoto alle sedute della giunta di Marco Marsilio, di Fdi, senza dunque risultare assenti. Lo prevede un emendamento approvato oggi in consiglio regionale, a firma del capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia.

Dura la reazione del Movimento 5 stelle, con Domenico Pettinari e Pietro Smargiassi, ai quali hanno replicato lo stesso Verrecchia e il capogruppo di Forza Italia, Mauro Febbo.

“La Regione Abruzzo esiste da decenni – ha tuonato Pettinari -, e gli assessori hanno sempre partecipato in presenza. Oggi con questa norma si dà questo previlegio che invece non è concesso, ad esempio, e giustamente, ai consiglieri. Ma la giunta ha la sua sacralità, quando ci si riunisce deve farlo in presenza. Del resto ora gli assessori, una volta nominati, sono pure ‘surrogati’ in aula da altri consiglieri, primi tra i non eletti, e dunque lavorano meno rispetto a quelli di prima, non votano più in consiglio regionale”.

Verrecchia ha ribattuto: “la norma è necessaria, la giunta si riunisce 3 o 4 volte a settimana e può essere utile e funzionale che i suoi componenti si possano collegare da remoto, in determinati casi. Ciò favorirà anche un risparmio, per quegli assessori che devono arrivare da parti estreme della nostra regione”, riferendosi al rimborso delle spese di trasporto.

Ma Smargiassi non è d’accordo: “sono giustificazioni che non reggono, e lo dice chi nella passata legislatura ha fatto inserire una penale per le tante, troppe assenze. E poi mi chiedo: come ha fatto allora giunta Chiodi, la giunta D’Alfonso? Non avevano anche loro tanti impegni istituzionali e giuste cause per assentarsi?”

Controreplica Febbo: “solo per chiarire, nella giunta Chiodi gli assessori erano 10, ora sono solo 6, e sono pochi, per questa assise, come sono pochi 32 consiglieri. Finitela di parlare di previlegi, più volte voi del M5s avete urlato ai quattro venti contro presunti previlegi, per poi dovervi ricredere”.