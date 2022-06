REGIONE: CAPOGRUPPO M5S MARCOZZI PASSA CON DI MAIO. “SCELTA TRAVAGLIATA MA INEVITABILE”

CHIETI – Lo si vociferava da tempo, oggi ci sarebbe la conferma, il capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio, Sara Marcozzi, due volte candidata alla Presidenza della Regione Abruzzo, lascia ufficialmente il Movimento per aderire a Insieme per il futuro, nuova formazione politica nata con la clamorosa scissione del Ministro degli esteri Luigi Di Maio.

L’annuncio, ampiamente previsto, è arrivato oggi in una breve conferenza stampa, al termine di quello che per la Marcozzi è stato un “travaglio interiore e sofferente, è una scelta inevitabile, soprattutto dopo gli eventi degli ultimi giorni”.

insieme a Marcozzi, in conferenza stampa di addio al M5s erano oggi presenti il senatore Primo Di Nicola, e il deputato Gianluca Vacca, ex sottosegretario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nel Governo Conte primo, che assieme al deputato Daniele Del Grosso, componente della Commissione Cultura, sono gli onorevoli abruzzesi che hanno detto addio al partito di Giuseppe Conte.

Primo Di Nicola è stato infatti designato come capogruppo al Senato, Daniele Del Grosso svolgerà il ruolo di delegato d’aula alla Camera, e a Gianluca Vacca è stato affidato il ruolo di tesoriere della nuova compagine politica.

Marcozzi, storicamente legata a Di Maio, ha spiegato anche che l’uscita di oltre 60 parlamentari, di ex ministri, viceministri e sottosegretari, avrebbe dovuto indurre alla riflessione e all’autocritica. “Invece, purtroppo, si è persa l’ennesima occasione per mostrare maturità politica”.

In consiglio regionale il gruppo M5s scende a quattro componenti, con Pietro Smargiassi, presidente della commissione Garanzia e statuto, il vice presidente vicario Domenico Pettinari, pezzo da novanta del movimento, che alle regionali del 2019 ha preso 9.563 risultando il più votato in assoluto, e ancora Barbara Stella, Francesco Taglieri e Giorgio Fedele.

Ad aver abbandonato in consiglio regionale M5s è invece da tempo Marco Cipolletti, ora al gruppo misto.

In base ai dati di un sondaggio Winpoll-Il Sole 24 Ore, il Movimento 5 Stelle scende al 6,9%, Insieme per il futuro è dato al 4,7%.

Per stimare l’effetto Di Maio – si legge sul quotidiano – agli intervistati è stato chiesto sia come avrebbero votato nel caso in cui non fosse presente il partito del ministro degli Esteri sia nel caso in cui ci fosse il suo partito, Insieme per il Futuro.

Nel primo scenario il Movimento è stimato al 9,9 %. Il dato è inferiore di 2,4 punti percentuali rispetto alla media dei sondaggi della settimana 12-18 Giugno (Termometro Politico).

Nel secondo scenario scende al 6,9%, mentre il partito di Di Maio è stimato al 4,7%.