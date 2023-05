L’AQUILA – “L’ennesima farsa di un governo destra centro. Anche in Abruzzo arriva la moda di strumentalizzare i problemi dei cittadini per cercare in realtà uno spazio politico a qualche nuovo arrivato. È evidente a tutti che il problema della gestione dell’acqua sui territori non possa essere risolto con la costituzione di una commissione. Il problema delle reti idriche si risolve se il governo Meloni si adopera ad investire in maniera importante sulle nostre condutture che oggi sono un disastro, un vero colabrodo. È incredibile che il governo regionale di Marco Marsilio anziché sollecitare la sua presidente di partito, Giorgia Meloni, a stanziare fondi destinati al rafforzamento delle reti idriche in Abruzzo, lasci il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri libero di mettere su l’ennesima telenovela ‘Troviamo una poltrona per la Marcozzi'”.

Le parole della parlamentare M5S Daniela Torto arrivano il giorno dopo il voto favorevole della Giunta per il Regolamento del Consiglio regionale d’Abruzzo all’istituzione della VI Commissione “Servizio idrico integrato e cambiamenti climatici”, su proposta del consigliere Sara Marcozzi, ex capogruppo M5S, oggi indipendente, che della Commissione d’inchiesta è già stata presidente.

L’attacco diretto di Torto alla ex compagna di partito, nonché candidata alla Presidenza della Regione proprio con il Movimento 5 Stelle, segue la scia di voci sempre più insistenti, soprattutto in vista delle imminienti elezioni regionali, di un avvicinamento al centrodestra di Marcozzi che, già in occasione delle politiche dello scorso settembre, aveva seguito Luigi Di Maio nel poi naufragato esperimento politico di “Insieme per il futuro”, nella prima importante scissione del Movimento 5 Stelle.

“È imbarazzante pensare che la campagna elettorale di queste destre sia concentrata soltanto su una spartizione di ruoli, incarichi e candidature mentre gli abruzzesi soffrono il caro vita, il caro bollette, la fine delle attività edilizie tramontate con il blocco del superbonus, il disagio sociale, la fatiscenza degli edifici scolastici”, osserva Torto.

“La commissione sul sistema idrico e i cambiamenti climatici del Consiglio regionale dell’Abruzzo cosa dovrebbe fare? Discutere dell’ovvio? – chiede l’esponente pentastallata – Sappiamo purtroppo da anni che c’è dispersione sulla rete idrica e non serviva una commissione per dircelo. Come non serviva una commissione per capire che è assolutamente necessario ammodernare la rete idrica, né per stabilire che i vari gestori territoriali debbano agire in maniera sinergica su tutto il territorio regionale, poiché questo rientra proprio nei compiti dell’Ente regionale del servizio idrico integrato. È già noto che il tema dell’acqua è strettamente legato all’inquinamento atmosferico e quindi al consumo di idrocarburi, che il consumo del suolo crea disastri ambientali e impoverisce le falde acquifere”.

“Il Movimento 5 Stelle lo dice da anni ed ha proposto tutte le soluzioni, dallo stop ai pozzi di petrolio, alla riconversione edilizia green con il superbonus fino ai finanziamenti sulle reti idriche. Mentre in Abruzzo si perde tempo a trovare spazi politici per chi la politica la interpreta come una macchina di potere, in queste ore sto chiedendo alla premier Giorgia Meloni che intenzione ha con il problema dell’ammodernamento delle nostre reti idriche”.

“Sono previsti investimenti? Quanti e quando? Lo ritiene un vero focus per tutto il territorio Italiano oppure – conclude Torto – come sostiene qualcuno in Abruzzo può essere strumentalizzato per dare il benvenuto in famiglia ad una ex candidata presidente alla Regione Abruzzo del Movimento 5 Stelle?”.