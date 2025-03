REGIONE: CIANCIOTTA CAPOGABINETTO E MANAGER FIDATO, AL FIANCO MARSILIO NEL MOMENTO PIÙ DIFFICILE

L’AQUILA – E’ Stefano Maria Cianciotta il nuovo, fidatissimo manager braccio destro del presidente della Regione Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, designato a febbraio scorso capo di gabinetto.

Secondo quanto si è appreso, l’iter della nomina ufficiale, con la tutta la documentazione da mettere a posto, è ancora in corso, ma Cianciotta già è al fianco del presidente in un momento delicatissimo della legislatura, a causa del debito della sanità e della decisione di aumentare le tasse, opzione osteggiata anche dentro la maggioranza di centrodestra riconfermata per un secondo mandato a marzo 2024.

Sempre da quanto si apprende, Cianciotta manterrà anche il ruolo di amministratore delegato della Finanziaria regionale abruzzese, la Fira.

L’avvento di Cianciotta fa seguito al grave lutto che ha colpito la Regione Abruzzo lo scorso 12 dicembre quando è venuto a mancare, a causa di brutto male, il 55enne Riccardo Solfanelli. Il commercialista romano, manager pubblico, era stato nominato capogabinetto l’11 settembre.

Cianciotta, 53 anni teramano, docente di Crisis management alle Università di Teramo e Verona, al Force training centre della Nato, all’Istituto di Alti studi atrategici del Ministero della Difesa, è stato tra gli estensori del programma elettorale di Marsilio ed è dunque un suo fedelissimo.

Ad aprile dell’anno scorso è stato designato dal presidente nella Cabina di regia del Governo per l’attuazione della Zona economica speciale unica, presieduta dal ministro alla Affari Europei Raffaele Fitto.

A marzo dell’anno scorso è stato stato nominato come esperto dal Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles, per redigere pareri tecnici per l’Unione Europea in materia di energia e sviluppo industriale.

Dal luglio 2020 a dicembre 2022 ha guidato la società partecipata Abruzzo Sviluppo.

E’ anche presidente dell’Osservatorio infrastrutture di Confassociazioni, autore nel 2018 assieme ad Alberto Brambilla del libro “I ‘no’ che fanno la decrescita. Per un Paese che non ha ancora rinunciato al futuro”.