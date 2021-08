TERAMO – Una clamorosa voce si rincorre a palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale: il consigliere Marco Cipolletti, che ha lasciato il Movimento 5 stelle, partito ora di Giuseppe Conte, per passare al gruppo misto, sarebbe pronto a completare la traversata nel deserto approdando nientemeno che a Fratelli d’Italia, partito del presidente della Regione, Marco Marsilio.

L’ufficializzazione del passaggio al gruppo misto, ieri con una scarna nota dell’ufficio stampa del consiglio regionale. Il diretto interessato ha invece per ora taciuto.

A lanciare bordate, su facebook è invece il consigliere regionale pentastellato Pietro Smargiassi, presidente della Commissione vigilanza, che al suo ex compagno di partito riserva una frase al vetriolo: “Lo so lo so, non se ne era accorto nessuno che c’era prima e nessuno si accorgerà che manca ora”.

A seguire un profluvio di commenti di militanti pentastellati, critici anche con il movimento, oltre che contro Cipolletti, 55enne teramano, da tempo in dissenso con la linea governista del M5s con cui è stato eletto in Regione a febbraio 2019.

” Mi raccomando non fate altre figuracce con le primarie invisibili dove compaiono e scompaiono candidati!”, “Ennesima dimostrazione di quanto siano state fatte bene le liste su Russò e di quanto quel sistema fosse geniale”. “Il posto fisso è sacro ! By Checco Zalone”, “Teramo ci ha proprio portato male, anche Montesilvano però”, “In effetti non ne avevo mai sentito parlare. Adieu”.