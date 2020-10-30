REGIONE: COMUNICAZIONI MARINA FEBO, ASPIRANTE ASSESSORE ESTERNO, LA DIRETTA

30 Ottobre 2020 15:55

SPOLTORE – Il consigliere comunale di Spoltore, Marina Febo, tiene oggi una conferenza stampa che Abruzzoweb segue in diretta.

Febo aveva avanzato la richiesta di essere nominata assessore esterno il Regione, al posto di Mauro Febbo. Poi la scelta del partito è caduta sul chietino Daniele D’Amario, già consigliere regionale.




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