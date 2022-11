REGIONE: DEPUTATO TESTA SI DIMETTE DA CONSIGLIERE, AL SUO POSTO D’ADDAZIO, “LAVORO PROSEGUE A ROMA”

L’AQUILA . “Ore 01.15 ancora in Consiglio Regionale, l’ultimo per me. Tra non molto si parte in direzione Roma pronti per l’aula delle 9:15 di domani mattina. È’ stata una bellissima esperienza, ringrazio tutta la struttura amministrativa e legislativa, i consiglieri, i componenti della giunta, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta per il grande lavoro svolto in questi quasi 4 anni di legislatura. Continuerò a lavorare ogni giorno con tanto impegno per l‘Abruzzo e per gli abruzzesi”.

Questo il messaggio postato questa notte su facebook dal neo deputato di Fratelli d’Italia Guerino Testa, che ieri ha partecipato all’ultimo consiglio regionale, come capogruppo Fdi. Ad avvio dei lavori Testa, ha preso la parola per salutare l’Assemblea e ha annunciato che avrebbe protocollato le sue dimissioni da consigliere regionale. Sarà sostituito da Leonardo D’Addazio, primo dei non eletti nel 2019 a Pescara con 791 voti, pennese, dipendente della Roman Style Brioni e sindacalista di punta della Cisl.

Attende invece a dimettersi l’assessore al Bilancio, Guido Liris, eletto senatore di Fdi, che dovrà essere sostituito da Mario Quaglieri, eletto nella Marsica, finora subentrato allo stesso Liris diventato assessore. E per Quaglieri che è anche presidente della commissione sanità, ci potrebbe essere anche il doppio salto visto che potrebbe sostituire Liris nell’esecutivo. A quel punto, il capo di gabinetto della Giunta Marsilio, Massimo Verrecchia, dirigente di Fdi di Avezzano, farebbe il suo ingresso in Consiglio.