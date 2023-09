REGIONE, D’ERAMO: “GRANDE LAVORO DI IMPRUDENTE, ORGOGLIOSO DEI RISULTATI RAGGIUNTI”

L’AQUILA – “Oggi Emanuele ha giustamente voluto condividere una serie di interventi che hanno cambiato la storia di questa regione e hanno inciso nella vita politica e amministrativa in particolare della provincia dell’Aquila. Sono oroglioso di quanto prodotto. Cinque anni fa è partita una sfida importante: battere il centrosinistra. Abbiamo ottenuto una grande vittoria, tra un misto di entusiasmo e voglia di fare. Oggi torniamo a recitare ruolo importante nell’agenda politica nazionale”.

Così Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al MASAF, segretario regionale della Lega, sul palco dell’ Auditorium del Parco, all’Aquila, nel corso dell’evento del vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, assessore con delega all’Agricoltura e all’Ambiente, nel corso del quale ha tracciato un primo bilancio dell’attività amministrativa messa in campo con il governo di centrodestra in questi primi 1659 giorni.

“L’Abruzzo – ha sottolineato D’Eramo – prima veniva considerata regione senza peso. Dopo 5 anni di centrodestra questa condizione è stata ribaltata: oggi l’Abruzzo c’è, determina e viene presa come modello da seguire e copiare in tutti i campi. In particolare quello dell’agricoltura. Cinque anni fa non si riuscivano neanche a spendere tutti i fondi, ora abbiamo una nuova strategia, priorità. Abbiamo lavorato giorno dopo giorno, Imprudente è stato il comandante di questa nave”.