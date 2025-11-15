REGIONE: DIFESA CIVICA, IL 18 A CHIETI GIORNATA DEDICATA A TUTELA DATI PERSONALI

CHIETI – Il secondo appuntamento con le “Giornate di studio della Difesa civica regionale – conosci le istituzioni conosci i tuoi diritti – trent’anni di Difesa civica in Abruzzo” è in programma lunedì 18 novembre, a Chieti nella Sala consiliare della Provincia, in Corso Marrucino. Tema dell’incontro è la tutela dei dati personali e particolari-sanitari: bilanciamento tra diritto d’accesso e privacy.

Il programma dei lavori, coordinati dal difensore civico della regione Abruzzo Umberto Di Primio, prenderà il via alle 9:30 con i saluti istituzionali. Previsti gli interventi di: Gianluca Bellomo, professore di Diritto amministrativo all’Ud’A Chieti-Pescara sul diritto d’accesso e la tutela dei dati personali: nozioni essenziali, principi generali e cornice normativa; Camillo Odio, direttore del dipartimento Sanità della Regione Abruzzo sull’accesso ai dati sanitari e tutela della privacy; Paolo Passoni, presidente Tar Abruzzo – Sezione di Pescara, sul bilanciamento tra garanzia all’accesso e la tutela dei dati particolari e personali; Maria Pia Bianco, funzionario Ufficio del processo e Segretario giurisdizionale Tar Abruzzo – Sez. di Pescara, con le considerazioni riassuntive di giurisprudenza; Alessandro Di Sciascio, avvocato del Foro di Chieti, sulle azioni stragiudiziali e giudiziali per garantire il diritto d’accesso ai dati sanitari.

Le giornate di studio sono organizzate in collaborazione con le 3 Università abruzzesi e il Coordinamento nazionale dei Difensori civici. L’iscrizione è gratuita. L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Chieti con n. 3 crediti formativi.