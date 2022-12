REGIONE: DOMANI IN CONSIGLIO NUOVO BURAT, RANDAGISMO, USI CIVICI E SISTEMA TURISTICO ABRUZZESE

L’AQUILA – Il Consiglio regionale è convocato per domani, martedì 13 dicembre, alle ore 12, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo.

L’Assemblea legislativa esaminerà i progetti di legge “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”; “Ordinamento del Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo Telematico – B.U.R.A.T.”

All’ordine del giorno, anche altri due provvedimenti relativi alla “Disciplina del sistema turistico regionale”, il “Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici” e “Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo”.

Successivamente, si passerà all’esame dei provvedimenti riguardanti il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio: per l’implementazione del Progetto OptiTrans – Optimisation of Public Trasport Policies for Green Mobility”, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020; Pagamento perizie di stima in favore dell’Agenzie delle Entrate; per il pagamento di fatture consulenti esterni per attività svolte per l’implementazione del Progetto “SHERPA – Sharedkmowledge for Energy renavation in buildings by Public Admministrations”, finanziato con fondi del Programma Interreg MED 2014-2020.

E ancora, pagamento a favore di Edison Energia della fattura per fornitura energia elettrica sede di Caramanico Terme – Regione Abruzzo “Dipartimento Territorio e Ambiente”; Progetto LIFE12BIO/IT000231 AQUALIFE per Hosting e manutenzione portale e software AQUALIFE Annualità 2019-20; in favore del comune di Pescara per la “Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara”; in favore del Comune dell’Aquila per la “Riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna”; in favore del Comune di Capitignano per il “Completamento struttura sportiva comunale”; n. 118; Annualità 2022. Dipartimento Risorse (DPB); riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità.

L’ultimo punto all’esame del Consiglio regionale è la risoluzione a firma dei consiglieri Blasioli, Paolucci, Pepe, Pietrucci, Di Benedetto, Mariani e Scoccia recante: Criticità e potenziamento UOC Chirurgia Generale a indirizzo Senologico dell’Ospedale “Bernabeo”

All’ordine del giorno i seguenti documenti politici: interpellanza a firma del consigliere Pietrucci recante: Programmazione, realizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo con riferimento alla sede unica a Pescara; interpellanza a firma del consigliere Smargiassi recante: Pratiche rinnovo patenti auto; interpellanza d’iniziativa del consigliere Paolucci recante: Ritardi sulla progettazione per la rete irrigua a pressione dell’intera Piana del Fucino; interpellanza a firma del consigliere Blasioli recante: Incarichi di posizione organizzativa amministrativa Asl Pescara; interpellanza a firma del consigliere Marcozzi recante: Interruzione volontaria di gravidanza in Regione Abruzzo; interpellanza a firma del consigliere Pettinari recante: Realizzazione di un Biodigestore a Piano di Sacco di Città Sant’Angelo; interpellanza d’iniziativa del consigliere Pepe recante: Destinazione della struttura di Bivio Bellocchio a Giulianova a Centro di riferimento regionale per i malati di Alzheimer; interpellanza d’iniziativa del consigliere Stella recante: Chiarimenti in merito ai ritardi della bonifica della ex discarica Villa Carmine di Montesilvano; interpellanza d’iniziativa del consigliere Fedele recante: Interventi a favore dei Consorzi di Bonifica per spese energetiche.