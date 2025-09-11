L’AQUILA – E’ stato pubblicato il 3 settembre dalla Regione Abruzzo, con scadenza il 13 settembre, il bando per il conferimento dell’incarico di direttore del Dipartimento Sociale, Enti Locali e Cultura, riservato ai soli dirigenti di ruolo della giunta.

Da quanto si apprende, tra i candidati ci sarà anche Emanuela Grimaldi, attuale direttore del dipartimento Sanità, entrata in rotta di collisione con con il presidente Marco Marsilio, di Fdi e l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, sulle scelte messe in campo nella drammatica partita della riduzione del debito della sanità.

Il posto è vacante da quando, il 1 settembre, Paolo Costanzi, è andato a ricoprire il ruolo di direttore generale della Asl provinciale dell’Aquila.

Tra i candidati, da quel che si apprende, anche il dirigente del Servizio Programmazione e Promozione turistico sportiva, Carlo Tereo de Landerset.

Grimaldi però, giocoforza, sarebbe ora la favorita, perché come riferito da questa testata, pur di rimuoverla dal dipartimento Sanità, a favore di un direttore più “docile” e “malleabile”, Marsilio ha invitato l’assessore Roberto Santangelo, di Forza Italia, a contattare Grimaldi per offrigli proprio la direzione del dipartimento Sociale e Cultura, ed era anche circolata per lei l’ipotesi di un ruolo di prestigio a Roma. Nel classico schema del “promoveatur ut amoveatur”. Tenuto conto che Grimaldi, forte del suo contratto, non può essere rimossa con la “forza”.

Ma con la rottura con la parte politica, la situazione sembra essere in un non ritorno anche per lei, da qui la partecipazione al bando.

Un indizio del nuovo scenario, è che Grimaldi non parteciperà, come sarebbe scontato, alla presentazione del XIII rapporto Crea Sanità, che si svolgerà a L’Aquila il 17 settembre, dove ci sarà per il dipartimento il vice direttore Camillo Odio. Per la cronaca non ci sarà nemmeno l’assessore Verì, e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Come pure Grimaldi non c’era al summit del centrodestra di lunedì Teramo, ma perché in ferie.

Grimaldi è stata nominata da Marsilio, direttrice del Dipartimento Sanità succedendo a Claudio D’Amario. Precedentemente, è stata direttore del dipartimento Presidenza.

Poi però da dirigente di fiducia di Marsilio, Grimaldi è stata protagonista, interpretando fino in fondo il suo ruolo di tecnico autonomo, in virtù della legge Bassanini, dalla politica, di forti scontri sulla gestione del debito della sanità, essendo lei del resto che deve andare a Roma al Tavolo di monitoraggio interministeriale, a rappresentare l’Abruzzo assieme al direttore del Bilancio, Fabrizio Giannangeli.

Si è dunque opposta alle assunzioni di dirigenti amministrativi, alle misure ritenute poco efficaci per il contenimento del debito, contro la seconda proroga del dg Ferdinando Romano alla Asl provinciale dell’Aquila, ha inviato a Marsilio a inizio giugno anche un durissimo documento di oltre 70 pagine, per indicare con esattezza chirurgica tutte le spese da tagliare, chiedendo e ottenendo la convocazione di un summit urgente a palazzo Silone, sede della giunta regionale all’Aquila.