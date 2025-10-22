L’AQUILA – È stato pubblicato il 15 ottobre l’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di direttore generale della Regione Abruzzo, riservato ai soli dirigenti della Giunta. L’esito è atteso a breve e il nuovo dg potrebbe entrare in servizio a inizio novembre.

Da quanto si apprende, anche perché la partita è circoscritta a manager di ruolo a Palazzo Silone, in pole position ci sarebbe l’aquilano Vincenzo Rivera, dal 2018 a capo dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, l’Usr, diventato dirigente del Dipartimento Ambiente e Territorio da poche settimane, vincendo un concorso bandito dalla Regione in seguito alla direttiva nazionale tesa alla stabilizzazione dei responsabili degli uffici speciali che non sono dirigenti di ruolo. Ha dato dunque le dimissioni dall’Usr andando a lavorare in Regione e ieri, ad interim, da dirigente regionale, in attesa della nomina del nuovo titolare, ha riottenuto pro tempore al direzione dell’Usr, macchina che conosce oramai a menadito.

Su di lui, ex assessore e consigliere comunale dell’Aquila del Pd, nominato all’Usr dal centrosinistra di Luciano D’Alfonso e confermato da Marco Marsilio, di FdI, punterebbe ora il governatore per dotarsi di una squadra all’altezza non essendo, al di là delle posizioni di facciata, soddisfatto dal suo attuale staff, che vede come uno dei componenti di punta la giovane dirigente Benedetta Fasciani, di Tagliacozzo, vice coordinatore provinciale di FdI.

Altri due nomi molto pesanti che circolano come possibili candidati, quelli Emanuela Grimaldi, direttore del Dipartimento Sociale e Cultura dal 30 settembre, dopo essere stata alla guida del Dipartimento Sanità, entrando però in conflitto con il presidente Marsilio e l’assessore alla Salute Nicoletta Verì, sulle scelte per far fronte al deficit della sanità. In corsa potrebbe poi esserci anche un altro pezzo da novanta dell’alta burocrazia regionale: il direttore del Dipartimento Bilancio, Fabrizio Giannangeli. Proprio i due che hanno gestito finora in prima persona le dure misure per il contenimento del buco nella sanità.

Da giugno il ruolo del direttore regionale è ricoperto a titolo gratuito da Antonio Sorgi, andato in pensione a giugno.

La scelta spetterà in base alla comparazione dei curriculum e la componente fiduciaria al presidente Marsilio, che ha fretta di affrontare la seconda fase della sua seconda e ultima legislatura regionale – non è previsto un terzo mandato -, rafforzando la sua una squadra di strettissimi collaboratori di esperienza e fidati, a cui delegare molte attività e mediazioni.

Anche perché va ricordato, Marsilio negli anni ha perso come capi di gabinetto Massimo Verrecchia, ora capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Etel Sigismondi, senatore sempre di Fdi, e la stessa Grimaldi, prima che fosse nominata a settembre 2024 ai vertici del dipartimento Sanità.

Il favorito Rivera appartiene ad un un’antica famiglia nobiliare aquilana, ed è stato a capo della burocrazia abruzzese, dai tempi in cui governava il centrosinistra guidato da Luciano D’Alfonso, del Pd, ora deputato, e prima ancora è stato componente del gabinetto della Giunta del socialista Ottaviano Del Turco. Il fratello Alessandro Rivera è un manager pubblico di altissimo livello, nazionale ed internazionale, uno dei pupilli di Mario Draghi, in più governi direttore generale del Ministero dell’Economia, attualmente alla presidenza del Cda di Atac, l’azienda municipalizzata dei trasporti a Roma, su indicazione del sindaco di centrosinistra Roberto Gualtieri. (f.t.)