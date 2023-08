L’AQUILA – “Il migliore che la nostra regione abbia mai avuto e che non a caso ha raccolto il favore delle opposizioni per la maggior parte degli interventi”.

Così aveva presentato l’assestamento di bilancio da 40 milioni approvato all’Emiciclo l’8 agosto scorso il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.

E invece, il provvedimento, a causa di un errori formali e contabili, dovrà ora tornare in prima commissione Bilancio, con una seduta “straordinaria e urgente”, giovedì alle ore 10.30. E questo significa che, apportate le modifiche correttive, il testo di legge dovrà essere riapprovato da parte dell’aula consiliare.

Un qualcosa di simile era accaduto anche al bilancio di previsione, approvato fine dicembre 2022, in quanto il maxiemendamento da 12 milioni di fondi a pioggia, era privo di tutti i documenti contabili che ne asseveravano la copertura economica e anche in quel caso è stato necessario correggere e riapprovare.

La convocazione della seduta di commissione di giovedì è stata oggi diramata dal presidente Fabrizio Montepara ai consiglieri in rientro dalle ferie.

La dotazione finanziaria di 40 milioni si era liberata a seguito della parifica del rendiconto della gestione 2022 del bilancio regionale, ovvero dell’occhiuta verifica complessiva di tutte le voci di entrata e di spesa, con l’ok arrivato il 20 luglio scorso da parte della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti.

Con un accordo bipartisan è stato così possibile nel consiglio dell’8 agosto, stanziare, tra le altre voci, oltre 5,7 milioni di euro per il cofinanziamento regionale degli interventi Por Fesr e Fse+, 3 milioni di euro per il cofinanziamento regionale Programma di sviluppo rurale 2023, 770 mila euro per il cofinanziamento dell’Ente per il bando per la erogazione di compensazioni a favore delle imprese della pesca a seguito della crisi determinata dal conflitto in Ucraina, anche in questi casi sempre con effetto moltiplicatore degli interventi complessivamente realizzabili.

Ed ancora, si è proceduto allo stanziamento di 1,1 milioni di euro per interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche per il 2023, di 9 milioni di euro nel triennio 2023/2025 da destinare al contratto di servizio con Trenitalia e dunque per il potenziamento dei relativi servizi, e oltre 3,3 milioni di euro nel triennio per il potenziamento delle rotte aeree dell’Aeroporto d’Abruzzo.