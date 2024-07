REGIONE: ESAMINATI IN PRIMA COMMISSIONE I DEBITI FUORI BILANCIO. RIUNITO COMITATO PER LEGISLAZIONE

L’AQUILA – Prima riunione, questo pomeriggio, del Comitato per la Legislazione, che si insedia sotto la presidenza della consigliera, Carla Mannetti (Lega), affiancata dal vice, Luciano D’Amico (Gruppo Misto). I due sono stati, inoltre, designati come delegati del Consiglio regionale all’interno del Comitato d’indirizzo del Progetto CAPIRE (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome.

La Direzione Legislativa del Consiglio ha presentato al Comitato la bozza di una futura proposta legislativa sulla “Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione”. La giornata politica si è chiusa con i lavori della Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”, chiamata ad esprimersi su tre debiti fuori bilancio prodotti dalla Giunta regionale, che coinvolgono il Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione e il Dipartimento Sanità.

I Commissari si sono riservati di esprimere il parere in una successiva Commissione, convocata dal presidente D’Incecco per martedì prossimo. Saranno chiamati in audizione il Direttore generale di Regione Abruzzo, insieme a funzionari e dirigenti responsabili dei servizi interessati.